Объявлено об опасной погоде в Москве

В связи с опасностью возникновения гололедицы 4 февраля в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности, передает сайт "Подмосковье сегодня". Продлится это до 6 февраля. Сообщается, что температура воздуха опустится до семи градусов мороза, во второй половине дня возможен снег. 5 февраля будет облачно, температура днем составит 11 градусов мороза.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Жена не хочет работать
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Должна женщина слушаться мужчину?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Кто такой Вальтер Артем?
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме