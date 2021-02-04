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Фонтан кипятка ударил в окна жилого дома в Челябинске

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Ночью 4 февраля из-под асфальта между домами 13 и 15 на улице Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе Челябинска забил фонтан кипятка, передает URA.Ru. Высота водяного столба достигла окон квартир четвертого этажа. На место выехали экстренные службы. От тепла оказались отключены три многоэтажных жилых дома и детский сад.

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Автор: 4 февраля 2021, 11:09 Источник: URA.Ru ✓ Надежный источник

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