Под Москвой у молодого человека нашли полкило наркотиков

Возле одного из домов на улице Говорова в подмосковном Одинцово полиция остановила 21-летнего молодого человека. При личном досмотре у него обнаружили порядка полукилограмма наркотического вещества N-метилэфедрона, передает сайт "Подмосковье сегодня". По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
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