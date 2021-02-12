В регионах России пройдут "Дни влюбленных в историю"

В воскресенье, 14 февраля, в мире будут праздновать День всех влюбленных. Сотрудники 23 российских исторических парков решили придать ему новое значение, подготовив обширную программу для вклюбленных в историю своей страны. Посетителей исторических парков ждут творческие встречи, новые интересные экспозиции и тематические экскурсии.



Якутский парк приглашает горожан 13 февраля присоединиться к праздничным мероприятиям. Они будут посвящены Дню народного язык и письменности. Якутский язык – один из древнейших в мире и признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия.

Также в предстоящие выходные пройдут мероприятия, посвященные Дню окончательного вывода войск из Афганистана. Они состоятся в Новосибирске, Омске и Саратове.

В историческом парке Омска 13 февраля пройдут тематические экскурсии, на которых посетители познакомятся с событиями военных конфликтов второй половины XX века. Участники узнают о сражениях Холодной войны, героях и их подвигах. Вход для участников локальных войн и членов семей 13 и 14 февраля будет бесплатным.

В историческом парке Новосибирска 13 февраля откроется "Фестиваль мужества". Он посвящен людям отважных профессий – спасателям, военнослужащим и другим. Зрителей ждут выступления самбистов, мастер-классы по радиосвязи.

Масштабные мероприятия пройдут и в Ростове-на-Дону. 14 февраля в историческом парке "Россия – Моя история" состоятся бесплатные экскурсии о боях на Дону в годы Великой Отечественной войны.

А жители Краснодара смогут посетить мультимедийную выставку, посвщенную освобождению города от немецко-фашистских войск. На выставке можно ознакомиться с воспоминаниями ветеранов, увидеть уникальные документы и редкие фотографии. Кроме того, 13 февраля пройдет встреча с художницей Натальей Шевченко.

В парке "Россия – Моя история" на Урале разработали методический сборник для учителей истории. Пособия помогут провести более 30 тематических уроков.

Помимо прочего, абоненты Tele2 по-прежнему имеют возможность поучаствовать в акции "Больше истории". Каждые выходные они смогут бесплатно посетить мультимедийные экспозиции новосибирского исторического парка. Для участия в акции абоненту нужно найти исторический парк "Россия – Моя история" на сайте оператора в разделе "Скидки и кэшбэк" и нажать "Активировать".