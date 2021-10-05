В Шереметьево пытались ввести контрабандой четверть миллиона евро

В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку незаконного ввоза денежных средств. Уточняется, что был задержан гражданин Германии, у которого была при себе крупная сумма. Она составила около четверти миллиона евро.
По информации сайта "Подмосковье сегодня", деяние мужчины можно расценивать как контрабанду наличных в особо крупном размере. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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