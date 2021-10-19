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Педофил напал на подростка в Новгороде

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В Новгородской области рецидивист-насильник напал на 13-летнюю школьницу. Семиклассницу мужчина подкараулил около бани. Он ударил подростка по голове, сорвал с него куртку и успел расстегнуть джинсы. После этого извращенец начал раздеваться сам и отвлекся. Девочка воспользовалась моментом, вырвалась и убежала.

Как сообщает "Царьград", злоумышленником оказался 49-летний бывший заключенный. В 2007 году его судили за похожее преступление. После инцидента со школьницей завели уголовное дело.

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19 октября 2021, 11:30 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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