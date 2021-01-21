Житель Петербурга убил сестру и спрятал ее тело в лесу

В лесопарке "Гагарка" на улице Инструментальщиков в Курортном районе Санкт-Петербурга было обнаружено нерасчлененное тело женщины. На лице погибшей были обнаружены множественные переломы. У нее остались 15-летний сын и двое близнецов шести лет.
Оперативники выяснили, что к расправе причастен 61-летний брат погибшей, передает РИА ФАН. По версии следствия, во время ссоры мужчина несколько раз ударил родственницу ногой по голове, из-за чего она скончалась. В лес он отнес ее тело для того, чтобы скрыть следы преступления.
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