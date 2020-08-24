В Клину прокладывавший кабель мужчина погиб от удара током

В Клину произошла трагедия. Мужчина скончался от удара током.
Известно, что россиянин занимался электромонтажной деятельностью. Экспертам предстоит выяснить детали ЧП, передает сайт "Подмосковье сегодня".
В Клину произошла трагедия. Мужчина скончался от удара током.
Известно, что россиянин занимался электромонтажной деятельностью. Экспертам предстоит выяснить детали ЧП, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Пианистка хотела бы иного финала для бывшего мужа
Стало известно о произошедшем
Что происходит с телом после прощания
Чистосердечное признание женщины
Популярные темы форума
Не люблю жену
в какой стране СНГ вы хотели бы жить?
Кто отравил Навального?
Кого вы считаете сексуальным?
Анна Семинович никак не может выйти замуж
Асмус- стремная порноактриса
эффектная внешность
Лондонский автобус
Можно или нужно? Вот в чем вопрос!
Дочь выросла потаскухой