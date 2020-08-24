Под Воронежем многодетная семья погибла в выгребной яме

В Воронежской области произошла трагедия. Многодетная семья утонула в сливной яме.
По данным телеканала "360", ЧП случилось на территории жилого дома. Следователям предстоит выяснить его обстоятельства, сообщает Пятый канал.
В Воронежской области произошла трагедия. Многодетная семья утонула в сливной яме.
По данным телеканала "360", ЧП случилось на территории жилого дома. Следователям предстоит выяснить его обстоятельства, сообщает Пятый канал.
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