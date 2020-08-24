В Саратове убивший ребенка мужчина осужден на пожизненный срок

Саратовский областной суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал и убил несовершеннолетнего. Злоумышленнику придется провести в местах заключения всю жизнь.
Саратовец совершил преступление в октябре 2019 года, напоминает телеканал "360". Его жертвой оказалась школьница, которая на протяжении длительного времени числилась пропавшей.
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