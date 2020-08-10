При пожаре в Тверской области погибли дети

В частном доме в населенном пункте Гора Селижаровского района Тверской области произошел пожар, передает телеканал "360". Площадь возгорания составила 56 квадратных метров.
В результате ЧП погибли четыре человека, из которых двое – дети. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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