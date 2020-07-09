В Балашихе предъявили обвинение насмерть избившему таксиста мужчине

В Балашихе мужчина насмерть избил таксиста. Подозреваемому уже предъявили обвинение по факту совершенного преступления.

Эксперты выяснили, что между подсудимым и потерпевшим возник конфликт, который закончился смертельной травмой. Решается вопрос о мере пресечения.