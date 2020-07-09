Последствия наводнения в Рузе сняли на видео

Журналисты опубликовали кадры с последствиями наводнения в Рузе, передает сетевое издание "Москва 24". Из-за ливней дамбу прорвало, и вода затопила окрестные дома.
Людям, чье имущество пострадало в результате паводка, уже пообещали помощь. На месте ЧП развернуты два оперативных штаба.
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