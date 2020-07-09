Пострадавшим при ЧП в Рузе пообещали помощь

В Рузском городском округе в Московской области случилось ЧП. Мощные ливни, обрушившиеся на регион, привели к скапливанию воды в овраге в верхней части реки Городянки. Закончилось это прорывом дамбы и затоплением окрестных домов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что всем пострадавшим от разгула стихии будет оказана помощь, передает телеканал "360". "Дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги", – добавил глава Подмосковья.
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