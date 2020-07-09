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Регионы

Пострадавшим при ЧП в Рузе пообещали помощь

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В Рузском городском округе в Московской области случилось ЧП. Мощные ливни, обрушившиеся на регион, привели к скапливанию воды в овраге в верхней части реки Городянки. Закончилось это прорывом дамбы и затоплением окрестных домов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что всем пострадавшим от разгула стихии будет оказана помощь, передает телеканал "360". "Дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги", – добавил глава Подмосковья.

Автор: 9 июля 2020, 09:01 Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник

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