Пострадали люди: в Воронеже столкнулись два катера

Вечером 7 июля в акватории Воронежского водохранилища столкнулись два катера, передает RT. В результате ЧП пострадали четыре человека.
Все они были доставлены в больницу. Водные транспортные средства отбуксировали на стоянку Государственной инспекции по маломерным судам.
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