Жители Анапы пожаловались на почерневшую воду в море

Жители Анапы пожаловались на темный цвет воды в Черном море. Люди писали в социальных сетях о том, что это, по их мнению, сточные воды.
По данным телеканала "360", кто-то предположил, что черный цвет обусловлен солью, вступившей в реакцию с металлом. Один из пользователей пояснил, что всему виной водоросли, которые гниют в теплой воде, пишет "Царьград".
Популярные темы форума
папа не любит евреев
Не до жиру
Москва или Киев?
Боюсь рожать
Низкая социальная ответственность
Азербайджанцы и армяне в Москве
Русские парни самые красивые
что употребляет жирик
Хочу вернуть мужа
Как зовут вашего ребенка?