Последствия аварии двух поездов в Петербурге сняли на видео

Днем 28 июля в Санкт-Петербурге столкнулись два грузовых поезда. Последствия аварии сняли на видео, передает Пятый канал. Разбор завалов не прекращался всю ночь. Искореженные вагоны убирали с путей при помочи кранов.
По предварительным данным, причиной аварии стало то, что один из локомотивов проехал под запрещающий сигнал. В результате один машинист пострадал. Он находится в больнице.
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