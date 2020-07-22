В отношении матери выпавшего из окна мальчика в Подольске возбудили уголовное дело

В Подольске в отношении матери выпавшего из окна мальчика возбудили уголовное дело. На данный момент правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.

ЧП, о котором идет речь, произошло 21 июля. Известно, что маленький ребенок россиянки вылез на балкон четвертого этажа и повис на подоконнике. Неравнодушным гражданам удалось спасти малыша, поймав его с помощью простыни. Мама мальчика в этот момент была пьяна. Она не впускала в квартиру прибывших полицейских, поэтому дверь пришлось вскрывать.