Под Москвой двое рабочих упали в колодец

На территории садового товарищества "Машиностроитель" в Московской области двое рабочих упали в глубокий колодец, передает сайт "Подмосковье сегодня". Оба в результате ЧП погибли. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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