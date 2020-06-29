В ХМАО грузовик насмерть сбил вахтовика

На 50-м километре трассы Нягань – Талинка в Октябрьском районе Ханты-Мансийской автономной области вахтовый рабочий попал под колеса грузовой техники, передает Ura.ru. В результате ДТП пешеход погиб. На месте происшествия работает дорожная полиция.
На 50-м километре трассы Нягань – Талинка в Октябрьском районе Ханты-Мансийской автономной области вахтовый рабочий попал под колеса грузовой техники, передает Ura.ru. В результате ДТП пешеход погиб. На месте происшествия работает дорожная полиция.
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