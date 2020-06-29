Последствия взрыва в Улан-Удэ попали на видео

В шиномонтажной мастерской в Улан-Удэ произошел взрыв, после которого начался пожар, передает Пятый канал. В результате ЧП пострадали четыре человека. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Один автомобиль был уничтожен огнем. Последствия произошедшего сняли на видео.
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