В Петербурге в детском саду нашли труп маленькой девочки

В одном из детских садов Петербурга нашли труп ребенка. По предварительным данным, девочка умерла в результате несчастного случая.
Так или иначе, ответственность за ЧП лежит на сотрудниках сада. По данным spbdnevnik.ru, правоохранители уже возбудили уголовное дело. Экспертам предстоит выяснить все детали трагедии, пишет ИА "Невские новости".
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