В Магнитогорске в результате взрыва газа погибли люди

В одном из жилых домов в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. Сразу после этого в построении начался пожар.
По данным ТВ Центра, ЧП унесло жизни двух человек. Кроме того, спасателям пришлось эвакуировать десятки жильцов в связи со случившимся.
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