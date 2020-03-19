Житель Новокузнецка пытался сжечь магазин из-за цен на мебель

В Новокузнецке ночью мужчина пытался сжечь магазин мебели. Россиянину не устроили цены на продукцию.
В полицию заявила женщина, которая охраняла торговую точку. В результате случившегося возбуждено уголовное дело, пишет сайт VSE42.RU.
В Новокузнецке ночью мужчина пытался сжечь магазин мебели. Россиянину не устроили цены на продукцию.
В полицию заявила женщина, которая охраняла торговую точку. В результате случившегося возбуждено уголовное дело, пишет сайт VSE42.RU.
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