В Петербурге мужчине прострелили живот в ходе конфликта

В Ропше произошло серьезное ЧП. Петербуржцу прострелили живот в ходе конфликта.
По данным spbdnevnik.ru, пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Примечательно, что потерпевший не стал писать заявление в полицию, пишет ИА "Невские новости".
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