Житель Подмосковья порезал ножом беременную женщину

Житель Люберецкого района Подмосковья порезал ножом женщину, которая находилась на 14-недельном сроке беременности. Уточняется, что злоумышленник ударил потерпевшую в живот.
Правоохранителям удалось задержать преступника. По данным Пятого канала, мужчина был ранее судим по множеству статей Уголовного кодекса.
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