В Самаре перевернувшийся трамвай придавил пять автомобилей

В Самаре трамвай сошел с рельсов и упал на бок. Транспортное средство повредило несколько припаркованных легковых автомобилей.
В МЧС заявили, что пассажиров в трамвае в момент аварии не было. Машинист вагона не пострадал. Выяснением причины произошедшего занимаются эксперты, пишет сайт VSE42.RU.
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