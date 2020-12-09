В Башкирии четверо детей отравились хлором

В городе Учалы в Башкирии в бассейн пришла группа из 16 детей в возрасте от восьми до 12 лет в сопровождении двух взрослых тренеров. Дети и взрослые почувствовали запах хлора. Ощутив недомогание они поспешили выйти из помещение. Четверых детей пришлось доставить в больницу, передает Общественная служба новостей. После этого их отпустили домой.
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