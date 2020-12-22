В Красногорске задержали похитителя шин

В подмосковном Красногорске задержали мужчину, которого подозревают в совершении преступления. Уточняется, что злоумышленник похитил резину с территории автомойки.
Преступника удалось задержать. Им оказался житель столицы. Вор в скором времени предстанет перед судом, пишет "Радио 1".
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