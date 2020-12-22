В Кургане найден мертвым сотрудник госпиталя

В Кургане нашли тело сотрудника медицинского учреждения. Уточняется, что труп находился в гараже.
Причины случившегося на данный момент выясняются, передает URA.ru. Знакомые гражданина рассказали, что у него были проблемы на работе.
В Кургане нашли тело сотрудника медицинского учреждения. Уточняется, что труп находился в гараже.
Причины случившегося на данный момент выясняются, передает URA.ru. Знакомые гражданина рассказали, что у него были проблемы на работе.
Звезда преобразилась после пребывания в Африке
Артистка не понимает традиции
Скромная свадьба фигуриста и актрисы гремит на весь мир
Телеведущая не смогла сдержать эмоций
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Россия
Конец
Иностранные выражения и поговорки
Дом 2
За что можно любить Россию?
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Телеконференция
Встаёт на женских персонажей из мультиков