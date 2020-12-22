В Тюменской области мужчина пытался скрыть двойное убийство с помощью пожара

В Тюменской области злоумышленник попытался скрыть следы тяжкого преступления. По данным СМИ, мужчина повздорил с семейной парой, после чего устроил расправу над ними.
По данным URA.ru, после этого он облил потерпевших бензином и поджог. Трупы мужчины и женщины обнаружили уже после тушения пожара. В данный момент ведется расследование уголовного дела, передает RT.
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