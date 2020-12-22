В Химках при попытке сделать селфи погиб мужчина

В подмосковных Химках желание сделать фотографию обернулось летальным исходом. Сообщается, что гражданин пытался сделать селфи на высоковольтной линии электропередачи.
Удар током не оставил мужчине шансов выжить. Остальные обстоятельства случившегося на данный момент выясняются, передает телеканал "360".
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