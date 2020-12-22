В Иркутской области из-за утечки сероводорода пострадали рабочие

Серьезный инцидент был зафиксирован в Иркутской области. По данным, которыми располагают СМИ, на одной из промышленных площадок произошла утечка углеводорода.
На данный момент известно о шестерых пострадавших. Экспертной комиссии предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, передает телеканал "360".
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