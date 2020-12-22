Жительница Петербурга обокрала свою родственницу

Жительница северной столицы подозревается в совершении преступления. По версии следствия, злоумышленница похитила у своей бабушки более четверти миллиона рублей.
На данный момент преступница задержана. Ведутся следственные действия, передает телеканал "360".
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