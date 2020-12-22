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Регионы

Жительница Петербурга обокрала свою родственницу

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Жительница северной столицы подозревается в совершении преступления. По версии следствия, злоумышленница похитила у своей бабушки более четверти миллиона рублей.

На данный момент преступница задержана. Ведутся следственные действия, передает телеканал "360".

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Автор: 22 декабря 2020, 15:48 Источник: Невские новости ✓ Надежный источник

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