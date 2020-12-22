Молодой парень погиб при попытке сделать селфи под Москвой

Возле опоры высоковольтной линии в микрорайоне Сходня подмосковных Химок было обнаружено тело 20-летнего молодого человека, передает сетевое издание "Москва 24". По предварительным данным, парень забрался наверх для того, чтобы сделать селфи, после чего его ударило током. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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