Под Москвой мужчина зарезал пенсионера

В микрорайоне Белые Столбы в подмосковном Домодедово местный житель во время ссоры ударил своего 82-летнего знакомого ножом в шею, передает сайт "Подмосковье сегодня". Пенсионер погиб на месте. Подозреваемого задержали. Он во всем сознался.
В микрорайоне Белые Столбы в подмосковном Домодедово местный житель во время ссоры ударил своего 82-летнего знакомого ножом в шею, передает сайт "Подмосковье сегодня". Пенсионер погиб на месте. Подозреваемого задержали. Он во всем сознался.
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