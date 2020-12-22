В Томской области женщина избила собственного сына

Пользователей Сети возмутило опубликованное в интернете видео, на котором запечатлен момент жестокого избиения взрослой женщиной несовершеннолетнего ребенка. Сообщается, что из-за плохого поведения в школе над 12-летним мальчиком измывалась собственная мать.
На записи видно, как женщина стаскивает с кровати плачущего ребенка, после чего начинает его душить. Мальчик просит у матери прощения, пока она бьет его по спине и по голове.
Инцидент произошел в Томской области, передает сайт VSE42.RU. Выяснить все обстоятельства случившегося собирается прокуратура. Известно, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в момент нападения на сына женщина была пьяна.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Россия
Конец
Дом 2
Иностранные выражения и поговорки
Аватарки
За что можно любить Россию?
Дочь моя, благославляю тебя на брак