В Перми помогли американцу с редкой болезнью

В одной из клиник Пермского края прошел лечение житель Техаса Алан Спенсер, передает URA.Ru. Американец болеет редким недугом – меозитом с включенными тельцами. Это аутоимунное заболевание, при котором имунная система начинает разрушать мышцы человека.
В техасской клинике врачи сказали Аналу Спенсеру, что болезнь не лечится. В России специалисты помогли ему улучшить состояние.
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