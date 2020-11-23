Губернатор поддержал возращение Северной Земле имени Николая II

Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал предложение вернуть архипелагу Севреная Земля в Северном Ледовитом океане имени Николая II, передает "Царьград". В советские времена названный в честь императора Австрии архипелаг свое название – Земля Франца Иосифа – свое название сохранил. Земле Николая II пришлось свое название сменить. Теперь в обществе набирает обороты компания по восстановлению исторического имени.
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