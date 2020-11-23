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Житель Подмосковья более 50 лет жил с застрявшей в носу монетой

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Удивительная история приключилась с жителем подмосковного Зеленограда. Известно, что мужчина более 50 лет прожил с застрявшей в носу монетой.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", инородный предмет попал в организм гражданина, когда тот был еще ребенком. Тогда мужчина не стал обращаться за медицинской помощью, но последнее время ему стало тяжело дышать. Медикам удалось провести успешную операцию, сейчас гражданин уже выписан из больницы.

Автор: 23 ноября 2020, 14:29 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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