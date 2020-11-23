В Новой Москве неизвестный ранил ножом двух человек

В Новой Москве неизвестный напал на двух мужчин и ранил их ножом. Пострадавших обнаружили прибывшие на место ЧП правоохранители.
В данный момент ведется поиск преступника. По факту случившегося возбудили уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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