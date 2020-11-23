В Иркутской области перевернулся автобус с рабочими

В Иркутской области произошла серьезная авария. В прессе публикуют данные о том, что перевернулся автобус, в котором находились рабочие.
На данный момент известно о десяти пострадавших, все они были госпитализированы. Обстоятельства случившегося выясняются, передает Москва 24.
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