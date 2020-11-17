В Подольске задержали фальшивомонетчика с крупной партией поддельных купюр

Полицейские задержали в подмосковном Подольске фальшивомонетчика. Один из правоохранителей выступил в роли покупателя, который и получил поддельные купюры.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", подозреваемым оказался ранее судимый гость из ближнего зарубежья. По факту случившегося проводится расследование.
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