В Петербурге убили преподавательницу вуза и отрезали ей палец

В Санкт-Петербурге было совершено очередное громкое преступление. В прессе пишут, что была убита 32-летняя преподавательница из вуза.
По данным телеканала "360", злоумышленник отрезал жертве палец, чтобы разблокировать ее смартфон и похитить денежные средства. Ведется расследование дела.
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