В Сыктывкаре мужчина напал на полицейских и умер сам

В ночь на 2 октября сотрудники полиции прибыли по адресу вызова в один из домов Сыктывкара. В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая пожаловалась, что ее муж ведет себя неадекватно.
Мужчина встретил правоохранителей с ножом. В результате нападения один из полицейских скончался на месте, второй был доставлен в больницу. Сам нападавший свел счеты с жизнью, передает VSE42.RU. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту нападения на сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.
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