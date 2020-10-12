В Финском заливе нашли труп россиянина. Уточняется, что гражданин работал в яхт-клубе.
По данным РИА ФАН, на теле отсутствовали следы насильственной смерти. Обстоятельства случившегося выясняют эксперты.
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