В Иркутской области из колонии сбежали заключенные

В России произошла очередная громкая история с побегом заключенных из колонии. На этот раз речь идет об Иркутской области.
По данным телеканала "360", один из арестантов пустился в бега еще в августе, второго работники ФСИН не досчитались 10 октября. Оба гражданина проходили фигурантами по тяжким преступлениям. Сейчас их активно разыскивают.
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