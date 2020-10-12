Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Приличный мужчина в жены не возьмет: знакомый из прошлого показал настоящее лицо Бузовой
Обнародовано фото Орбакайте с новорожденной дочерью
Федосеева-Шукшина объявила о свадьбе дочери и Алибасова
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым
партнеры
Понедельник
12 октября
Лента новостей
15:00
"Моя ласковая кошечка": Пригожин "наставил" Валерии рога
14:58
Песков ответил на вопрос о жёстком карантине: Система выстроена
14:38
Лысая и беременная: странный вид Подольской ужаснул россиян
14:33
В Финском заливе нашли труп россиянина
14:33
Кремль предостерегли от интеграции с Лукашенко: Он токсичен, лучше подождать пару лет
14:26
Гей-маньяк терроризирует звезду "Глухаря"
14:24
Стало известно о смерти Преснякова после расставания с женой
14:23
Бузова разочарована последним местом на "Ледниковом периоде": Засудили – это факт
14:14
В Иркутской области из колонии сбежали заключенные
13:56
Главное управление СК РФ займется делом насмерть сбившего велосипедиста краснодарского судьи
13:43
"Двух слов связать не может": Авербух сорвался после требования убрать Исинбаеву из "Ледникового периода"
13:43
Пульмонолог сообщил о сроках пандемии коронавируса
13:40
"День X": звезда сериала "Корни" вот-вот станет мамой
13:30
Кризис не помеха: Билан о скупке элитной недвижимости в разных городах
13:30
В Сочи мужчина сорвался с обрыва на квадроцикле и погиб
13:25
Появление пророссийских сил в Белоруссии сочли невозможным: Лукашенко их быстро уничтожит
13:22
Трясущаяся Бабкина дерзко ответила известной певице
13:00
"Все было плохо": любовница-врач вернула к жизни актера Жигалова
13:00
Американцы разочаровались в избирательной системе США
12:49
В Пушкино преподавательница английского языка зверски убила своего сына
12:35
Маленькой дочке Божены Рынской диагностировали тяжелое заболевание
12:09
Чем занимается Ефремов за решеткой
12:06
Эксперт: У США есть кандидат на пост президента Белоруссии
12:01
"Все продаст": экранный отец о романе Карпович с Прилучным
11:58
"Или я, или она": Брежнева поставила ультиматум Меладзе
11:53
Во Владивостоке найден мертвым командир боевого корабля
11:42
В России выявлено более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом второй день подряд
11:23
Перевернут с ног на голову: Стивен Кинг высказался о российском сериале "Эпидемия"
11:10
Как выборы в США влияют на рубль
10:58
Куда уйдет Лукашенко после отставки с поста президента: политолог дал прогноз
10:54
Умерла звезда фильма о Джеймсе Бонде
10:29
Бесстыдство не знает границ: Кравец возмущена назначенной Поргиной пенсией в 150 тысяч
10:20
Новая льгота для малоимущих может появиться в России
09:44
Родителям находящихся на дистанционном обучении школьников предложили выплачивать пособие
09:28
Наташа Королева в ярости из-за нового предательства
09:18
Какие товары могут подорожать из-за коронавируса
09:10
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
08:45
"Очень жаль": звезда "Дома-2" о состоянии неизлечимо больной Марины Хлебниковой
08:41
Сбежавшая к Плющенко Трусова утерла нос ученицам Тутберидзе
08:18
Эксперт: Санкции Евросоюза не заставят Лукашенко сесть за стол переговоров с оппозицией
06:01
"Пчелы покусали": Баста озадачил фанатов заплывшим лицом
04:00
"Мы стирали марлевые подгузники": Гарик Сукачев о нелегкой семейной жизни
02:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 октября 2020 года
23:59
"Красивая, счастливая – беременная женщина": Топурия показала поклонникам коляску
22:02
Белорусы высмеяли посетившего СИЗО Лукашенко: Просил советы, как выжить в тюрьме
19:58
Звезда "Дом-2" не смогла спасти собственного ребенка
18:20
"Либо идиот, либо подлец": Шукшина обрушилась на участников ток-шоу
18:08
Страшная болезнь сразила 90-летнего Краско
18:00
"Боже, какая красотка!": Галкин в блузке и юбке довел народ до истерики
17:44
"У него было много женщин": Арина Шарапова о личной жизни известного телеведущего
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Краше мамы: победившая на "Голосе" дочь Алсу потрясла народ женственностью
"Было бы желание": Лукашенко удивил экспертов неожиданной поездкой в СИЗО
Белорусская оппозиция отреагировала на слова Лукашенко о плачущей на его шее Тихановской
Белорусы высмеяли посетившего СИЗО Лукашенко: Просил советы, как выжить в тюрьме
Кремль призвали не бояться "цветной революции" в Белоруссии: без Лукашенко будет лучше
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
Регионы

В Сочи мужчина сорвался с обрыва на квадроцикле и погиб

прочитано 177 раз

В Сочи произошла трагедия. Уточняется, что гражданин, передвигавшийся на квадроцикле, сорвался с обрыва.

При этом вместе с мужчиной был его сын, передает телеканал "360". Отмечается, что управлявший транспортным средством россиянин скончался, а мальчик остался жив. Обстоятельства случившегося выясняются.

Автор: 12 октября 2020, 13:30 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Кремль предостерегли от интеграции с Лукашенко: Он токсичен, лучше подождать пару лет
Появление пророссийских сил в Белоруссии сочли невозможным: Лукашенко их быстро уничтожит
Американцы разочаровались в избирательной системе США
Эксперт: У США есть кандидат на пост президента Белоруссии

Шоу-бизнес

Лысая и беременная: странный вид Подольской ужаснул россиян
Стало известно о смерти Преснякова после расставания с женой
Бузова разочарована последним местом на "Ледниковом периоде": Засудили – это факт
"Двух слов связать не может": Авербух сорвался после требования убрать Исинбаеву из "Ледникового периода"

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку

Возмущению нет предела
Шоу-бизнес

Бесстыдство не знает границ: Кравец возмущена назначенной Поргиной пенсией в 150 тысяч

Это не лезет ни в какие ворота
Шоу-бизнес

Маленькой дочке Божены Рынской диагностировали тяжелое заболевание

Журналистка выступила с заявлением
Шоу-бизнес

"Пчелы покусали": Баста озадачил фанатов заплывшим лицом

Артист сделал селфи

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Евгении Медведевой
"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+