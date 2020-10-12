В Сочи мужчина сорвался с обрыва на квадроцикле и погиб

В Сочи произошла трагедия. Уточняется, что гражданин, передвигавшийся на квадроцикле, сорвался с обрыва.
При этом вместе с мужчиной был его сын, передает телеканал "360". Отмечается, что управлявший транспортным средством россиянин скончался, а мальчик остался жив. Обстоятельства случившегося выясняются.
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