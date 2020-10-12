В Пушкино преподавательница английского языка зверски убила своего сына

Вопиющая по своей жестокости трагедия произошла в подмосковном Пушкино. В прессе пишут, что преподавательница английского языка убила своего наследника.
Тело мальчика нашел его папа, передает сайт "Подмосковье сегодня". Есть данные о том, что злоумышленница страдает психическим расстройством. Уголовное дело расследуется.
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