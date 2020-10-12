Во Владивостоке найден мертвым командир боевого корабля

Во Владивостоке нашли труп командира боевого корабля. Следователи уже начали разбираться в обстоятельствах случившегося.
По данным некоторых СМИ, военный наложил на себя руки из-за тяжелых жизненных обстоятельств. Так или иначе, данная версия будет подвергнута тщательной проверке, передает телеканал "360".
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